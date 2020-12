Ubezpieczyciele nadużywają uprawnień. Rzecznik Finansowy ma dość proszenia, idzie do sądu

Rzecznik Finansowy uznał, że ubezpieczyciele mieli dość czasu, by dostosować swoje wzory umów oraz praktyki do wytycznych. W odpowiedzi na apel o przyjęcie reguł, które nie będą krzywdziły posiadaczy tańszych polis, ubezpieczyciele wyjaśniali, dlaczego z ich punktu widzenia rozwiązanie jest złe – i pozostawali przy swoich praktykach.

– Niestety branża nie wykorzystała możliwości dobrowolnej zmiany praktyki. Zaapelowaliśmy o to w sierpniu i wrześniu do wszystkich trzynastu ubezpieczycieli liczących się w tym segmencie (…) W związku z powstaniem sporu co do legalności praktyki, polegającej na stosowaniu różnych kryteriów szacowania rozmiaru szkody częściowej i całkowitej w pojeździe, uważamy, że powinna być ona podana ocenie sądu powszechnego. To pierwszy pozew w takiej sprawie i będą kolejne – mówi Rzecznik Finansowy dr hab. Mariusz Jerzy Golecki.