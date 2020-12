Rzecznik Finansowy. Oto w czym może pomóc

- Zajmujemy się reprezentowaniem klientów w stosunku do instytucji finansowych. Po pierwsze, Rzecznik Finansowy pomaga w sytuacji, w której nie zostały pozytywnie rozpatrzone reklamacje w związku z działalnością banków czy ubezpieczycieli. Po drugie, jeżeli do takich sytuacji dochodzi, to wtedy interweniuje. To postępowanie interwencyjne może przyjąć trzy formy. Możemy skierować spór na drogę mediacji, wyposażyć klienta w istotny pogląd, jeżeli chce on udać się do sądu. Wreszcie możemy go także wspierać, składając pozwy w jego imieniu - mówił w programie "Money. To się liczy" Rzecznik Finansowy Mariusz Golecki. Czy gdyby nie było rzecznika - a propozycja likwidacji tego urzędu się pojawiła - konsument będzie stał na słabszej pozycji? - Zniknięcie rzecznika oczywiście konsumentów osłabi. Projekt, który trafił do Sejmu, zakłada połączenie kompetencji rzecznika i prezesa UOKiK-u, a nie jest to do końca we wszystkich zakresach możliwe. Realizowanie w tych samych...

