Nowe przepisy dotyczące ubezpieczeń. Jest decyzja Senatu

Dostosowanie do unijnych przepisów

Nowe przepisy mają na celu dostosowanie polskiego prawa do regulacji unijnych dotyczących ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody związane z ruchem pojazdów mechanicznych. Według nowelizacji, minimalne sumy gwarancyjne zostaną podniesione do 29 mln 876 tys. 400 zł w przypadku szkód na osobie oraz 6 mln 21 tys. 600 zł w przypadku szkód w mieniu, odnosząc się do jednego zdarzenia, niezależnie od liczby poszkodowanych. Rozszerzone sumy gwarancyjne będą miały zastosowanie zarówno do nowych umów OC, jak i do tych już obowiązujących.