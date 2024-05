Nowy zarząd "pozamiatał" w PZU. Zastanawia się, co zrobić z bankami

1,3 mld zł, czyli 9 proc. niż rok wcześniej - tyle skonsolidowanego zysku netto wypracowała od stycznia do marca tego roku grupa kapitałowa PZU. Według nowego zarządu, powołanego w kwietniu, wyniki pierwszego kwartału są dobre (ponad 7 mld zł przychodów, czyli o 10 proc. więcej niż przed rokiem), ale mogą być jeszcze lepsze. Wstępny plan, jak chcą to zrobić, zaprezentowali w miniony wtorek na konferencji wynikowej.

Miotła kadrowa pozamiatała

Zaraz po objęciu sterów, wskutek zmiany warty w rządzie, nowe szefostwo PZU skupiło się na "profesjonalizacji kadry zarządzającej". Zgodnie z oczekiwaniami koalicji rządzącej dokonano zmian w radach nadzorczych oraz zarządach spółek należących do grupy kapitałowej. W samej centrali pracę straciło ok. 35 menedżerów, czyli 18 proc. zespołu zarządzającego.

We wtorek zarząd również poinformował, że pracuje nad "wzmocnieniem fundamentów biznesowych" - PZU prowadzi biznes majątkowy, życiowy, zdrowotny, emerytalny i inwestycyjny. Największym wyzwaniem będzie, według zarządu ubezpieczyciela, poprawa rentowności obszaru polis komunikacyjnych. Składka OC praktycznie nie zmienia się od kilku lat (średnio wynosi ok. 500 zł), podczas gdy w tym czasie mocno wzrosły koszty likwidacji szkód wskutek inflacji. Średnia wartość szkody to prawie 9,5 tys. zł.