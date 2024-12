Odszkodowania powodziowe. PZU podało kwotę wypłat

Prezes PZU powiedział, że w czasie wrześniowej powodzi do firmy zgłoszono prawie 50 tys. szkód. Dodał, że odszkodowań było około 500 mln zł. Jak poinformował, PZU przekazało też 26 mln na pomoc prewencyjną dla miast, gmin czy straży pożarnych.

W związku ze skalą kataklizmu rząd 16 września na 30 dni wprowadził stan klęski żywiołowej na terenie części woj. dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego, a następnie rozszerzył go o kolejne obszary, w tym o tereny woj. lubuskiego.

Zobacz także: Jego markę znała cała Polska. Zbankrutował "do zera". Teraz wraca. Wojciech Morawski w Biznes Klasie

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń jest największą instytucją finansową w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Na czele Grupy stoi PZU - spółka od 2010 r. notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W skład Grupy wchodzą m.in.: PZU Życie SA, Link4 TU SA, TUW PZUW, Alior Bank SA, Bank Pekao SA. Grupa zarządza ok. 300 mld zł aktywów i świadczy usługi dla ok. 22 mln klientów w pięciu krajach. Skarb Państwa w PZU ma ok. 34,2 proc. akcji.