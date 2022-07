Stawki OC nieuchronnie pójdą w górę. "Wzrost bardzo odczuwalny"

Jak zaznaczył w rozmowie z PAP prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) Jan Grzegorz Prądzyński, cena ubezpieczenia OC komunikacyjnego na koniec I kw. 2022 r. wynosiła 488 zł i była niższa niż rok wcześniej o prawie 2 proc. Średnia cena AC wyniosła nieco ponad 1000 zł i była na podobnym poziomie do zeszłorocznej.

- Trend spadkowy, przede wszystkim, jeśli chodzi o ubezpieczenia OC, trwa już od wielu kwartałów. Jednocześnie rośnie koszt średniej szkody z OC, który obecnie wynosi już prawie 8,5 tys. zł, czyli więcej o niespełna 3 proc. rok do roku (rdr), i trend wzrostowy utrzymuje się - podał.

Jak wyjaśnił, jasne jest, że ubezpieczyciele konkurują o klientów w dużej mierze poprzez ceny, szczególnie w przypadku obowiązkowego OC. - Wynik z OC dla całego rynku wciąż jest dodatni, natomiast widać wyraźnie, że maleje. Dodatni wynik z OC w ostatnich dwóch latach utrzymywał się głównie dzięki temu, że podczas pandemii szkody zdarzały się rzadziej, jednak natężenie ruchu wróciło już do normy - zaznaczył Prądzyński.

Ceny OC w górę

- Zgodnie z naszymi analizami, jeżeli obecne średnie ceny OC utrzymają się, to w ciągu najbliższych dwóch lat strata na OC dla całego rynku wyniesie aż 3,4 mld zł. Ma na to wpływ inflacja, przekładająca się na rosnące koszty napraw, tj. drożejące części i robocizna, a także gorszy dostęp do części z powodu kłopotów z dostawami - podkreślił Prądzyński.