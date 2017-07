Inwestorzy muszą się spieszyć. Na dniach kolejne duże spółki podzielą zyski

Fot. LESZEK KOTARBA / EAST NEWS

Środa jest ostatnim dniem, w którym można załapać się na wypłatę z zysków KGHM i PKN Orlen za 2016 rok. Do podziału między wszystkich posiadaczy akcji jest blisko 1,5 mld zł. Drugie tyle będzie do rozdysponowania w przyszłym tygodniu przez trzy inne duże spółki. Z tego grubo ponad miliard padnie łupem rządu, bo największe dywidendy w lipcu wypłacają właśnie państwowe firmy.

12 lipca to ostatni dzień, w którym każdy może się załapać na wypłatę dywidendy z obecnie największej spółki notowanej na warszawskiej giełdzie. Warty ponad 47 mld zł PKN Orlen, bo o nim mowa, zbierze wkrótce informacje o tym, kto miał akcje na swoim rachunku na koniec tego dnia i 4 sierpnia - w zależności od liczby udziałów - przeleje na rachunki inwestorów odpowiednie kwoty. Na każdą akcję przypadnie dokładnie 3 zł dywidendy.

Między wszystkich akcjonariuszy spółka rozdysponuje nieco ponad 1 mld 283 mln zł. To niecała jedna czwarta zysków wypracowanych przez Orlen w 2016 roku. Warto zauważyć, że był to rekordowy okres w historii paliwowego koncernu. Nigdy wcześniej zysk roczny nie przekroczył 5 mld zł.

Ile obecnie kosztują akcje PKN Orlen? Dobra koniunktura na giełdzie i świetne wyniki finansowe spółki sprawiły, że od kilku miesięcy systematycznie drożały i na koniec wtorkowej sesji ich kurs wynosił 110 zł. Przy takiej wycenie stopa dywidendy, czyli stosunek wartości dywidendy do ceny jednej akcji, to 2,7 proc. Można to traktować jako stopę zwrotu.

Jest ona zdecydowanie bardziej atrakcyjna dla inwestorów, którzy kupowali akcje Orlenu po znacznie niższych cenach. Na początku roku kosztowały po 85 zł. Dla każdego kto od tamtej pory ma udziały, stopa dywidendy to już 3,5 proc. Widać więc, że często nie warto czekać do ostatniej chwili z zakupem akcji pod dywidendę.

Tegoroczne notowania akcji PKN Orlen





Co ważne, nie trzeba być wytrawnym inwestorem i długoterminowym udziałowcem w spółce giełdowej, żeby móc otrzymać dywidendę. Tak na prawdę wystarczy mieć akcje przez jeden konkretny dzień (w przypadku PKN Orlen - 12 lipca) przyjęty jako dzień ustalenia prawa do dywidendy. Kolejnego można je sprzedać bez utraty prawa do dywidendy.

Trzeba jednak podkreślić, że sama gra pod dywidendę wcale nie musi być tak zyskowna, jak się wydaje. Zazwyczaj zaraz po ustaleniu prawa do dywidendy kurs akcji spółki maleje o wartość bliską dywidendzie i przy dobrej sytuacji na rynku dopiero z czasem można cieszyć się w pełni z zysku. Bardziej szczegółowo opisywaliśmy ten mechanizm TUTAJ.

Setki milionów złotych zasilą budżet

Największą część zysków dzielonych przez PKN Orlen zgarnie państwo, do którego należy 27,5 proc. wszystkich udziałów. To największy akcjonariusz. Na cały pakiet prawie 118 tys. akcji przypadnie więc 353 mln zł dywidendy.

To nie jedyne wpływy, na które w najbliższym czasie może liczyć rząd. Środa, 12 lipca, to także dzień przydzielenia prawa do dywidendy z KGHM-u. W tym przypadku miedziowy gigant przekaże do budżetu 63,5 mln zł, bo na każdą pojedynczą akcję przypada dokładnie 1 zł dywidendy.

Dla inwestorów indywidualnych jest to dużo mniej atrakcyjna oferta niż w przypadku PKN Orlen. Akcje obu spółek kosztują prawie tyle samo, a paliwowy koncern płaci trzy razy więcej.

I tak posiadacze akcji KGHM nie powinni specjalnie narzekać, bo spółka teoretycznie nie powinna nic wypłacać, bo po prostu w 2016 roku nie wypracowała ani złotówki zysku. Zresztą był to już drugi rok z rzędu, gdy notowała straty. Najpierw w wysokości 5, a następnie 4,37 mld zł.

Skąd więc udało się wygospodarować dla inwestorów w sumie 200 mln zł? Z niepodzielonych zysków z poprzednich lat. W najlepszym okresie w historii spółki, czyli w 2011 roku, "na czysto" zarobiła ponad 11 mld zł.

Wyniki roczne grupy KGHM (dane w tysiącach złotych)



Tylko w lipcu do podziału jeszcze grubo ponad miliard złotych

Wszyscy inwestorzy, którzy nie zdążą się załapać na dywidendy KGHM i PKN Orlen, będą mieć jeszcze w najbliższym czasie kilka ciekawych opcji. W przyszłym tygodniu prawo do udziału w zyskach przydzielają m.in. PGNiG, Enea i Cyfrowy Polsat. Łącznie wypłacą kolejne 1,5 mld zł (tyle co Orlen i KGHM razem).

Na szczególną uwagę zasługuje tu PGNiG. Dywidenda z tej spółki jest na nieco niższym poziomie niż PKN Orlen, ale korzystniejszy jest tu stosunek ceny akcji do kwoty wypłaty. To około 3,1 proc. Na każdą akcję wartą we wtorek 6,45 zł przypada 20 gr dywidendy.

Spora kwota uzbiera się przy pakiecie 72 proc. udziałów należących do skarbu państwa. To około 830 mln zł, które fizycznie trafią na konto 3 sierpnia, choć prawo do ich przyznania formalnie zostanie przyznane inwestorom posiadającym akcje na koniec 17 lipca.

Dzień później mija termin zakupu akcji Cyfrowego Polsatu, który ma do "rozdania" 204 mln zł, a więc po 32 gr na każdą pojedynczą akcję. Tu kasa nie padnie łupem skarbu państwa, a w większości trafi do kieszeni Zygmunta Solorza-Żaka. Trzeci najbogatszy Polak, którego majątek wyceniany jest na ponad 10 mld zł, zainkasuje prawie 120 mln zł.

Wybrane spółki giełdowe, które przydzielają prawo do dywidendy w lipcu spółka

część zysku do podziału kwota zasilająca budżet dywidenda na akcję stopa dywidendy dzień wypłaty PKN Orlen 1 283 mln zł 353 mln zł 3,00 zł 2,7% 4 sierpnia KGHM 200 mln zł 63,5 mln zł 1,00 zł 0,9% w ratach 17 sierpnia i 16 listopada PGNiG 1 155 mln zł 830 mln zł 0,20 zł 3,1% 3 sierpnia Cyfrowy Polsat 204 mln zł - 0,32 zł 1,3% 3 sierpnia Enea 110 mln zł 57 mln zł 0,25 zł 1,8% 10 sierpnia

Najmniej hojna w naszym zestawieniu jest Enea. Energetyczna spółka ma do dyspozycji 110 mln zł. Z tego ponad połowa pieniędzy jest już zarezerwowana dla skarbu państwa, który 51,5 proc. wszystkich udziałów. Prawo do dywidendy będzie przyznawać 20 lipca, a pieniądze przekaże inwestorom 10 sierpnia.

Każdy, kto zainteresuje się tematem dywidend, powinien jeszcze pamiętać o jednej ważnej rzeczy - podatku. Niestety również tu mamy z nim do czynienia, mimo że już wcześniej opodatkowaniu podlegają zyski spółek. Podatek od dochodów kapitałowych - potocznie zwany podatkiem Belki - sprawi, że z każdej należnej nam dywidendowej złotówki otrzymamy na konto tylko 81 gr. Stawka wynosi bowiem 19 proc.