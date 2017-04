Ojciec Tadeusz Rydzyk o prowadzeniu biznesu: Wciąż są w Polsce mafie. Mafia na mafii mafią popędza

Fot. Andrzej Hulimka/REPORTER

Mafie i komunizm - tak poprzednie lata w Polsce widzi ojciec Tadeusz Rydzyk. - Niech żyją firmy. Firmom życzę, żeby się nie zniechęcały. Jak rozmawiam z ludźmi, to słyszę, że jest ciężko. Z komunizmu wychodzimy. Mafia na mafii i mafią popędza. Te mafie są w Polsce, także nie jest łatwo, ani ministrowi sprawiedliwości, ani wszystkim - mówił ojciec Tadeusz Rydzyk w sobotę podczas konferencji "Firmy rodzinne" w Toruniu. W pierwszych rzędach siedzieli politycy PiS i premier Beata Szydło, a partnerami wydarzenia były spółki Skarbu Państwa.



To kolejna tak duża konferencja zorganizowana w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. To szkoła ojca Tadeusza Rydzyka. Dwa miesiące temu o "odpowiedzialności przedsiębiorców za Polskę" mówili tam między innymi Jarosław Kaczyński i wicepremier Mateusz Morawiecki.

Tym razem tematem konferencji były firmy rodzinne. I znów na pełnej sali zaroiło się od ministrów, lokalnych polityków i biznesmenów. W Toruniu pojawiła się premier Beata Szydło, minister Elżbieta Rafalska i minister Jan Szyszko. "Motorem napędowym konferencji" - tak mówił sam ojciec Rydzyk na poprzednim wydarzeniu - był Andrzej Jaworski, były poseł Prawa i Sprawiedliwości. Jaworski w tej chwili pracuje w PZU. I wygląda na to, że znów był "dobrym duchem" konferencji, gdyż ją zaczął. Warto dodać, że tuż po wystąpieniu Rydzyka, Jaworski podziękował partnerom wydarzenia. Komu dokładnie? Spółkom skarbu państwa. PZU, PKO BP, Agencja Rozwoju Przemysłu i Bank Gospodarstwa Krajowego to partnerzy sobotniej konferencji w Toruniu.

Co jeszcze mówił ojciec Rydzyk? Życzył, by wszystkim się udało. - Jesteśmy wierzącymi ludźmi, życzę wam, nam wszystkim i rządowi, żeby dał radę pomagać rozwijającym się. Żebyśmy dali radę, Polska będzie silna. Żeby urzędy nie przeszkadzały, to już będzie bardzo dużo. U nas w Toruniu nie przeszkadzają urzędy, ale mamy gospodarza - dodał.

Ojciec Rydzyk miał na myśli prezydenta Torunia Michała Zaleskiego. W mieście rządzi już 15 lat, jest bezpartyjny i cieszy się właśnie poparciem „rodziny Radia Maryja”. Zaleski był na sali, wspomniał o nim sam ojciec Rydzyk. I zapewniał, że z władzami Torunia ma bardzo dobre relacje, choć nie ma żadnych przywilejów. Wyjaśnił, że wszystko odbywa się na zasadach partnerskich rozmów.

Swój krótki wykład ojciec Rydzyk zaczął od świętego Alfonsa Marii Liguori. - Wiemy wszyscy, co później zrobiono z tego imienia. Zemścili się za wielkie dobro. Dlaczego to mówię? Nie przejmujcie się państwo, jak będą na was mówić. Trzeba iść do przodu - mówił. Nikt nie powinien mieć wątpliwości, że były to słowa skierowane w stronę rządzących. Ojciec Rydzyk wykorzystał chwilę i przypomniał, że on też musiał "iść do przodu".

- Z Radiem Maryja było bardzo ciężko. Nigdy nie przypuszczałem, że będzie ciężko. Pracowałem w Niemczech, widziałem co się tam dzieje i mówiłem "Boże, chroń Polskę!" przed tym, co idzie. I myślałem, że będzie łatwo, bo katolicy. Ale pomógł Ojciec Święty - wspominał. - Pamiętam, jak kiedyś mogłem dojść do Ojca Świętego, było wiele spotkań i zawsze wspierał. Po jednym z błogosławieństw idziemy razem i papież pytał, co tam w Polsce. Zapytał też o nasze sprawy i zaraz do mnie powiedział: tylko się nie daj, tylko się nie daj. Papież zniknął za drzwiami, tam gdzie ja już nie szedłem i nagle wraca i jeszcze raz mówi: pamiętaj, najważniejsze to się nie dać. I to sobie zapamiętajcie. Pani premier mówi: damy radę. Tak, z panem Bogiem damy radę - mówił.

- Pan Bóg już powiedział, żebyśmy się rozwijali. Żeby szanować człowieka, trzeba mu dać chleb, ludzie muszą żyć godnie i dostatnie. I stąd podziękowania na ręce pani premier, ministra Szyszko, minister Rafalskiej. Nie będę wymieniał, żeby nikogo nie pominąć - mówił. I pominął siedzącą w pierwszym rzędzie Beatę Kempę, na co zwracała uwagę gestem dłoni Elżbieta Rafalska.

Tadeusz Rydzyk i spotkanie z doradcami Trumpa

Ojciec Rydzyk podkreślał, że trzeba szanować człowieka. Od początku do końca. Stąd łatwo przeszedł do szybkiej oceny Donalda Trumpa.

- Niedawno byli różni ludzie ze Stanów Zjednoczonych i mnie zaprosili. Mówili, że to jacyś doradcy Donalda Trumpa. Nie wiem, ale dobrze się rozmawiało. Proszę pogratulować prezydentowi, że wprowadza cywilizację życia znowu. Zauważa człowieka. Jaki będzie Trump, to zobaczymy po owocach, ale oby tak było - mówił.

I znów wrócił do rodzinnych przedsiębiorstw. - Niech żyją firmy. Firmom życzę, żeby się nie zniechęcały. Jak rozmawiam z ludźmi, to słyszę, że jest ciężko. Z komunizmu wychodzimy. Mafia na mafii i mafią popędza. Te mafie są w Polsce, także nie jest łatwo, ani ministrowi sprawiedliwości, ani wszystkim. Jesteśmy wierzącymi ludźmi, życzę wam, żeby nam wszystkim i rządowi, żeby dał radę pomagać rozwijającym się. Żebyśmy dali radę, Polska będzie silna - mówił. I zaprosił na wykład premier Beaty Szydło.

Plakat zapraszający na konferencję. Źródło: Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu

Premier o 500+

Premier zaczęła od podsumowania roku programu "Rodzina 500+”. - To zaszczyt być tutaj i rozmawiać tutaj o tym, co jest najważniejsze nie tylko dla Polski, ale przyszłości nas wszystkich. O rodzinie. Dzisiaj jest rocznica ważna dla mnie, dla mojego rządu, rządu utworzonego przez Prawo i Sprawiedliwości. Rocznica programu „Rodzina 500+”. To właśnie rok temu program zaczął być realizowany, przy determinacji wielu ludzi. Początek programu bierze się z kampanii wyborczej, gdy jeździliśmy po Polsce i rozmawialiśmy z ludźmi - mówiła.

Elżbieta Rafalska, Anna Streżyńska, Paweł Szałamacha i Henryk Kowalczyk - na ich ręce premier Szydło złożyła podziękowania. Poza tym jej zdaniem to wojewodowie, banki, media i życzliwi urzędnicy przysłużyli się do sukcesu programu.

- Nie ma większej wartości ponad rodzinę. To przyszłość Polski i Europy. Europy, która przeżywa kryzys wartości, nie potrafi poradzić sobie z kolejnymi wstrząsami. Bo wyrzekła się wartości, bo rządzą nią różne partykularyzmy, ideologie politycznie umotywowane, które walczą z chrześcijaństwem. Rządzi pieniądz, budujący prywatne zaplecze. Powiedzieliśmy w Polsce, że nie takiej chcemy Europy i nie takiej chcemy Polski. Nie jest łatwo oczywiście, kiedy musimy mierzyć się z tymi, którzy odrzucają taka filozofię. I mówią, że będziemy w jednym klubie, gdy przyjmiecie nasze warunki. Nie musimy już o to walczyć, bo mamy takie same prawa i obowiązki. I będziemy ich strzec. Jeżeli ktoś mówi do mnie: wy macie zasady, my mamy pieniądze, to ja odpowiadam, że zasady są ważniejsze - opowiadała.

Pierwszy raz tak bezpośrednio odniosła się do słów, które miała usłyszeć od prezydenta Francji. O spięciu Szydło z przywódcami krajów UE na zakończenie szczytu w Brukseli pisaliśmy tutaj.

Zdaniem premier Szydło zawsze rodzi się we władzy pokusa niewyciągania błędów i wniosków. - Mówimy: pokora i praca. Wiem doskonale, że musimy sobie te dwa słowa przypominać. Bo też popełniamy błędy, czasami zbyt duże, czasami można ich było uniknąć, gdyby było więcej refleksji i zastanowienia - mówiła. Podkreśliła, że w pewnych obszarach rząd musi się poprawić. Dopiero po podsumowaniu przeszła do rodzinnych firm.

I zapewniła, że rząd przygotuje dla nich wsparcie.