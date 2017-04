PIT to już nie problem. W rocznym rozliczeniu pomoże bank

Fot. resket, Shutterstock

Koniec z myśleniem jak i co wpisać do rocznego zeznania, strachem czy wszystko obliczyliśmy prawidłowo i szukaniem biur rachunkowych. PIT rozliczy za nas urząd skarbowy, a wniosek o to złożymy przez Internet, wykorzystując m.in. konto bankowe. Za darmo

Miliony kliknięć

Z szybkiej, łatwej i co ważne bezpłatnej możliwości składania deklaracji przez Internet korzystamy od lat. Na Portalu Podatkowym (www.portalpodatkowy.mf.gov.pl) dostępne są formularze interaktywne, złożenie deklaracji umożliwia aplikacja e-Deklaracje Desktop, ale też oprogramowanie stworzone przez zewnętrzne firmy.

Narzędzi tych używamy coraz chętniej, a z roku na rok liczba dokumentów składanych przez sieć rośnie. Według danych Ministerstwa Finansów w 2015 roku było to ponad 44 mln zeznań, rok później przekroczyliśmy liczbę 62 mln dokumentów, a do 10 kwietnia br. złożyliśmy już 47,5 mln oświadczeń.

Przez sieć coraz chętniej rozliczają się też zwykli „Kowalscy”. Zeznań o wysokości osiągniętego dochodu za rok poprzedni (PIT-37) w 2015 roku dostarczyliśmy fiskusowi 5,2 mln, rok później – 6,1 mln, a w tym już 4,9 mln.

Deadline: 18 kwietnia

Od połowy marca tego roku dla wszystkich podatników dostępne jest również nowe narzędzie PIT-WZ. To wniosek, w którym obowiązek sporządzania zeznania rocznego przekazujemy... urzędowi skarbowemu. A ten przygotowuje wstępną deklarację PIT-37, którą możemy zaakceptować lub odrzucić.

Wniosek PIT-WZ można złożyć przez Portal Podatkowy lub za pomocą internetowego serwisu bankowego. Taką usługę wprowadziły m.in. PKO Bank Polski i Inteligo, Raiffeisen Bank, BGŻ BNP Paribas oraz BGŻ Optima.

Jedyne ograniczenie to termin – trzeba się spieszyć, bo ostatni dzień, kiedy PIT-WZ możemy wysłać to 18 kwietnia!

Z rozliczenia podatku w tej formie mogą skorzystać podatnicy zobowiązani do złożenia deklaracji PIT-37, czyli osoby, które rozliczają się samodzielnie, wspólnie z małżonkami lub rodzice samotnie wychowujący dziecko.

Po te rozwiązania można również sięgnąć, gdy chcemy skorzystać z ulgi na dzieci lub ulgi rehabilitacyjnej oraz wtedy gdy rozliczamy podwyższone koszty uzyskania przychodu w związku z dojazdem do miejsca pracy w innej miejscowości. Zwrot nadpłaconego podatku otrzymamy na wskazane w PIT konto bankowe.

We wniosku możemy wskazać także numer KRS organizacji pożytku publicznego, której chcemy przekazać 1 proc. naszego podatku.

– Formularz jest bardzo prosty, a jego wypełnienie zajmuje kilka minut bo dodatkowo część danych jest już automatycznie wypełniona. To pierwszy krok do rewolucji, którą warto wspierać – zapewnia Michał Macierzyński, zastępca dyrektora Centrum Bankowości Mobilnej i Internetowej w PKO Banku Polskim.

Zeznanie już po pięciu dniach

Narzędzie dostępne w serwisie bankowym jest bardzo bezpieczne. Akceptując zeznanie podatkowe autoryzujemy je wykorzystując Profil Zaufany, który także można założyć np. w iPKO lub po prostu podając kwotę przychodu za poprzedni rok.

Wniosek PIT-WZ można złożyć tylko raz (czynność potwierdzamy jednorazowym kodem), a po złożeniu nie można go już korygować. Jeśli nie zaakceptujemy ani nie odrzucimy wstępnego zeznania 2 maja, zostanie ono uznane za poprawne. Złożony wniosek można też pobrać tylko raz i to od razu po wysłaniu do urzędu skarbowego, podczas tej samej sesji logowania.

Numer referencyjny poprawnie złożonego wniosku jest dostępny do pobrania w sekcji „Oferty i wnioski”=> „Wnioski złożone” przez okres 10 lat od momentu wysłania wniosku. Przy pomocy tego numeru można w każdej chwili sprawdzić status dokumentu na Portalu Podatkowym. W ciągu maksymalnie pięciu dni roboczych linki z kodem do pobrania wstępnie wypełnionego zeznania zostanie przesłany na podany przez nas adres e-mail. Gdy zeznanie zostaje uznane za poprawne, otrzymujemy na adres e-mail podany we wniosku Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO).

– Klienci doceniają taką formę rozliczenia swojego podatku. Od startu usługi tj. od 15 marca z takiej możliwości skorzystało blisko 8,5 tys. klientów PKO Banku Polskiego oraz Inteligo. Załatwianie spraw urzędowych z wykorzystaniem serwisów transakcyjnych to duże ułatwienie, to oszczędność czasu i wygoda – sugeruje Michał Macierzyński.