100 tys. zł dopłaty do własnego mieszkania. Takiej pomocy oczekują Polacy

jan 6 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Może niech młodzi się wezmą do pracy jeżeli odłożą na wklad własny to będą mogli wziąć kredyt i mieszkać na swoim ,dlaczego ktoś kto pracował przez lata odkładał na mieszkanie nie jeździł na wczasy nie kupował nowych telefonów co chwile dzisiaj ma się dokładać do czyjegoś mieszkania .