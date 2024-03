Adam Glapiński wysłał list do premiera. NBP potwierdza

AQQ 21 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Glapiński popełnia teraz prosty błąd - inflacja na łopatkach, a stopy procentowe bez zmian... I za to Glapiński powinien stanąć przed Trybunałem Stanu, skoro NBP ma NARÓD w nazwie, a on ma NARÓD w d... PS. Europejska finansjera krytykuje Orbana, bo mimo podwyżek stóp procentowych, odsetki na starych kredytach hipotecznych były na Węgrzech zamrożone, a nie tak jak u nas dwa razy wyższe z czego 80% raty stanowią same odsetki ! Glapiński mógł wziąć przykład z Węgier i zamrozić oprocentowanie starych kredytów hipotecznych - przecież banki niczego na tym nie tracą, bo kapitał który do nich wraca może być z powrotem uruchamiany na nowym oprocentowaniu, tym bardziej, że rząd uruchomił kredyt 2%" w którym banki na niczym nie tracą, bo odsetki dopłaca im skarb państwa. I mała uwaga - jestem przeciwnikiem kredytu 2% - nie godzę się na to, żeby z naszych podatków ktoś miał spłacany prywatny kredyt (ale tak to już jest w naszym państwie, że są równi i równiejsi).