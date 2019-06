Alior Bank podnosi opłaty. Będą nowości dla klientów

Co się zmieni? Przedsiębiorcy będą mogli korzystać z kart wirtualnych i wielowalutowych. Alior planuje też wprowadzenie usługi Smart Data, która na bieżąco raportuje wszystkie transakcje kartami firmowymi.

Drożej dla firm będzie za granicą. Wypłata z bankomatu będzie kosztowała już przynajmniej 12 zł lub 5 proc. (było 8 zł i 5 proc.), a płatność kartą - 4 zamiast 3 proc. Do tego nieco droższe smsy autoryzacyjne i przelewy zlecane w oddziałach.

A co dla klientów indywidualnych? Po pierwsze usługa mojeID. Oznacza to, że na stronach dostawców usług czy w sklepach internetowych będzie można potwierdzać swoją tożsamość danymi logowania do bankowości internetowej.