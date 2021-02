Banki sprawdzają sędziów, którzy będą orzekać w sprawie kredytów frankowych

- Sprawa ma charakter ustrojowy. Nawet jeśli izba zbierze się w komplecie, może pojawić się pytanie o prawomocność orzeczenia w świetle kontrowersji dotyczących powołania KRS i jej decyzji. Pytania do sędziów są tak napisane, że odpowiedzi będą miały charakter rozstrzygający dla obu stron frankowego sporu: banków i frankowiczów. W efekcie jedna ze stron poczuje się przegrana i być może nie będzie skłonna pogodzić się z tym faktem. To z kolei będzie stanowić podglebie do kwestionowania uchwały – mówi "Pulsowi Biznesu" prawnik.