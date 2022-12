Banki w Ukrainie mają ogromną nadwyżkę. Ale nie sfinansują wydatków państwa

Jak podaje "Ukraińska Prawda", w przyszłym roku deficyt budżetowy w Ukrainie wyniesie 38 mld dolarów . To największa w nowożytnej historii tego państwa dziura budżetowa. Rząd w Kijowie liczy głównie na międzynarodową pomoc finansową , by spłacić swoje zobowiązania. Dodrukowywane są również pieniądze bez pokrycia. Inflacja w listopadzie przekroczyła w Ukrainie już 26 proc .

To ponad 25 proc. tego, co zaplanował po stronie wydatków w przyszłorocznym budżecie ukraiński rząd.

Banki nie idą na wojnę

Ostatecznie odpływ środków z banków został szybko zahamowany. Zaufanie ludzi do systemu wróciło, sklepy i stacje benzynowe, które początkowo przyjmowały płatność tylko gotówką , włączyły terminale do płatności bezgotówkowych.

Banki komercyjne zostały zobowiązane również przez NBU do normalnego funkcjonowania – o ile nie zagrażało to życiu i zdrowi pracowników. Banki miały przywrócić też akcje kredytowe oraz łaskawszym okiem spojrzeć na swoich dłużników (wprowadzono m.in. wakacje kredytowe).

Jak podkreśla dr Justyna Rybacka z Wyższej Szkoły Bankowości, kluczowe było to, że władze państwowe zagwarantowały klientom banków zwrot ich wkładów do 100 proc. ich wartości . Ta obietnica bardzo uspokoiła sytuację w kraju.

System naczyń połączonych

Ta gwarancja nienaruszalności depozytów powoduje, że zgromadzone w bankach – głównie na rachunkach korespondencyjnych i w świadectwach depozytowych NBU – środki są dzisiaj praktycznie nie do ruszenia. Państwo nie może się nimi posłużyć, by ratować finanse publiczne .

– Pewność co do bezpieczeństwa depozytów jest kluczowa dla płynności banków. Rolą banków komercyjnych nie jest ratowanie finansów publicznych . Od tego jest bank centralny – przypomina dr Rybacka.

Co by się stało, gdyby państwo wykorzystało jednak środki z banków komercyjnych? Nastąpiłaby by utrata zaufania obywateli do państwa, a także mogłoby dojść do rozchwiania całego systemu bankowego.