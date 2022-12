Budżet państwa na 2023 r. Rekordowe wydatki, większe dochody z podatków

- W 2015 r. budżet państwa wynosił 289,1 mld zł, a w 2023 r. będzie to 604,5 mld zł. To pokazuje jak przez 7 lat budżet państwa zmienił się za sprawą działań rządu PiS - dzieje się to mimo kryzysu i wojny - powiedział we wtorek w Sejmie rzecznik rządu Piotr Müller. Zgodnie z projektem deficyt budżetowy ma wynieść 68 mld zł.