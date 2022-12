Są najnowsze dane o inflacji w USA. Dobra wiadomość także dla Polski

Inflacja w USA w listopadzie – eksperci spodziewali się niższego odczytu

Inflacja w USA kluczową daną gospodarczą także dla Polski

Cykl podwyżek stóp bolesny dla rynków finansowych na całym świecie

Najważniejsza gospodarka świata to zdecydowanie USA, a dolar amerykański jest głównym narzędziem międzynarodowej wymiany handlowej. Dlatego podwyżki stóp procentowych w USA przykuwają uwagę ekspertów z całego świata . Podobnie dane o inflacji, bo to ona jest najważniejszym obecnie problemem i te dane mają mieć kluczowy wpływ na decyzję o podwyżce stóp.

W 2022 r. w dół lecą zarówno akcje, jak i obligacje

Chociaż to trudny okres dla praktycznie wszystkich aktywów, poprzedziła go okres wyjątkowej prosperity, a szczególnie w trakcie pandemii ich ceny zostały wywindowane do niebotycznych poziomów. Wielu ekspertów podkreślało od dawna, że wygenerowane w ten sposób bańki spekulacyjne musiały pęknąć, a pytaniem było tylko, kiedy to nastąpi.