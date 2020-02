Bańka technologiczna rośnie. 20 lat temu było podobnie i skończyło się źle

- Hossa na Wall Street trwa już bardzo długo, bo też ekspansja gospodarcza w USA jest bezprecedensowo długa. W takich okolicznościach pewnego rodzaju ekscesy rynkowe są naturalne. Jednak podobieństw do sytuacji sprzed 20 lat, kiedy to astronomiczne wyceny spółek technologicznych runęły w pewnym momencie niczym z urwiska, jest bardzo dużo - ostrzega Przemysław Kwiecień, ekonomista Domu Maklerskiego XTB.

- Często powtarza się, że tym razem sytuacja jest inna, bo wiele "techów" wypracowuje dziś duże zyski i generuje gotówkę. Facebook, Apple czy Alphabet wręcz nie wiedzą, co zrobić z taką ilością kapitału, aby utrzymać jego rentowność. To prawda, ale ich wyceny są równie astronomiczne - podkreśla Kwiecień.

- Spółka działa na wyobraźnię prezentując się jako gracz, który zmieni oblicze transportu samochodowego, ale na razie nie produkuje choćby 5 proc. tego, co Toyota czy Volkswagen, osiąga niewielkie zyski, a jej fabryka w Chinach musiała zostać czasowo zamknięta. Inwestorzy tych faktów zdają się w ogóle nie dostrzegać. Ma to miejsce nie tylko w przypadku Tesli - wskazuje ekspert Domu Maklerskiego XTB.

Kwiecień dodaje, że wiele miar wycen, takich jak cena do sprzedaży czy kapitalizacja do PKB, jest już powyżej szczytów z 2000 roku. A taka sytuacja jeszcze jakiś czas temu mogła wydawać się nie do pomyślenia.

To dobitnie pokazuje dysproporcje, jakie zapanowały na rynkach. W długim horyzoncie czasu rynki same wracają do równowagi i tym razem też tak powinno być. Niestety za pewne nie dojdzie do tego bez "ofiar".