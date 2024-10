Cinkciarz pozywa sześć banków. Zarzuca im zmowę

Spółka podała w oświadczeniu, że banki te uniemożliwiają jej zawieranie transakcji wymiany walut i odmówiły dostępu do ich platform walutowych. "Takie działania banków bezpośrednio wpływały i wpływają na funkcjonowanie kantoru internetowego Cinkciarz.pl, stanowiąc czyny nieuczciwej konkurencji " - twierdzi zarząd firmy, który podpisał się pod oświadczeniem.

"Uniemożliwianie spółce Cinkciarz.pl zawierania transakcji wymiany walut wpływa bowiem bezpośrednio na czas realizacji transakcji (Cinkciarz.pl musi przelewać waluty do innych banków, w których ma możliwość wymiany walut, a następnie odsyła walutę do klienta banku będącego uczestnikiem zmowy), oraz na koszty działalności kantoru (prowadząc do nieadekwatnego zwiększania tych kosztów w związku z wysokimi prowizjami za przelewy walutowe)" - wyjaśnia firma.