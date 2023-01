Domy na raty z pominięciem banku. Miliarder ma nowy pomysł

hehe 11 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

jeśli polaków nie stać na mieszkania to :1/zarobki są niedostosowane do mieszkań lub 2/jest odwrotnie i to mieszkania są niedostosowane zarobków. już z tego wynika że powinno być budowanych więcej kawalerek 12mkw na obrzeżach miast (duże miasta mają dosyć dobrze rozbudowaną komunikację miejską która jeździ 24h/dobę, 365 dni w roku więc nie trzeba samochodu). to że ktoś dzisiaj mieszka w kawalerce 12mkw nie oznacza że w przyszłości nie kupi sobie willi z basenem. niech pis się odczepi od gospodarki bo za co się nie weźmie to jest tylko gorzej jak w PRL