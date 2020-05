Finanse firm. Pekao udzieli mikroprzedsiębiorcom pożyczek z unijną gwarancją

Kredyty dla firm rozpoczynających działalność gospodarczą objętych gwarancją EFI EaSI są udzielane przez Pekao od kilku lat, jednak wcześniej oferta była skierowana do startupów działających na rynku nie dłużej niż 3 lata. Wskutek wprowadzonych zmian grono odbiorców oferty zostało rozszerzone na wszystkich mikroprzedsiębiorców bez względu na czas prowadzenia przez nich działalności gospodarczej. Ma to na celu ułatwienie dostępu do zewnętrznego finansowania najmniejszym firmom, często nieposiadającym długiej historii działalności – czytamy w komunikacie.