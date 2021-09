Frankowicze powinni przestać płacić raty? Kontrowersyjny pomysł w sprawie kredytów

Zdaniem Arkadiusz Szcześniaka, nie ma co liczyć na w miarę szybkie rozwiązanie sprawy frankowiczów przez Sąd Najwyższy (SN). Nadzieję na to przekreśla jego zdaniem niewydanie orzeczenia przez Izbę Cywilną SN w sprawie kredytów walutowych oraz skierowanie przez SN pytań do TSUE.