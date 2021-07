Wyrok w sprawie frankowiczów. Głos zabrała Komisja Nadzoru Finansowego

mmm 1 godz. temu zgłoś do moderacji 2 2 Odpowiedz

Frankowicze, frankowicze a co z klientami złotówkowymi? A tak jak wyglądają sprawy tzw. kredytów hipotecznych? Jak się ma do tych kredytów tzw. zmienna stopa procentowa? Gdy wielu dziś płaczących frankowiczów brało kredyt to i oprocentowanie dla nich było niższe i frank kosztował coś ok. 1,20zł. A kredyt w złotówkach wyższe oprocentowanie i manipulacje NBP -u stopami procentowymi. Mój kredyt na początku ok 9% tzw. zmiennej stopy po kilku decyzjach NBP wzrósł do ok 17% . I kto mi odda te 8 % wzrostu kredytu? Ja wiem, że gdy napiszę iż w normalnym świecie kredyt hipoteczny zaciągany na długie lata ma stałe oprocentowanie i to od ok. 1,8% do ok. 3% to już drogo, to mi padnie odpowiedź a wyjeżdżaj do tego normalnego. A ja się pytam ilu jeszcze ma wyjechać?