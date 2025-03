Historyczny moment na giełdzie. PKO BP przekracza barierę 100 miliardów złotych

Największy polski bank może pochwalić się nie tylko świetnymi wynikami. Zysk netto grupy PKO BP za 2024 rok wyniósł 9,3 miliarda złotych, co oznacza wzrost o prawie 70 procent w porównaniu do roku poprzedniego.

PKO BP przebija granicę

Tak znacząca poprawa wyników finansowych stanowi kluczowy czynnik wpływający na rosnące zainteresowanie inwestorów akcjami banku. Widoczne jest to na giełdzie, gdzie we wtorek kapitalizacja banku przekroczyła 100 mld zł. Polski bank pokonał pod tym względem zarówno Orlen jak i Santander Bank Polska.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Jak wykorzystywać okazje w biznesie? Zbigniew Jakubas w Biznes Klasie

Rekordowe wyniki operacyjne mimo wyzwań

Wynik odsetkowy banku w czwartym kwartale 2024 roku wyniósł 6 miliardów 180 milionów złotych, co oznacza wzrost o 22 proc. rok do roku i 8 proc. kwartał do kwartału. Rezultat ten był zgodny z oczekiwaniami analityków. Na uwagę zasługuje odwrócenie kosztów wakacji kredytowych w wysokości 276 milionów złotych, co przewyższyło średnie oczekiwania analityków (247 milionów złotych).

W całym 2024 roku marża odsetkowa wyniosła 4,8 proc., a w czwartym kwartale wzrosła do 5,18 proc. (lub 4,94 proc. bez uwzględnienia wakacji kredytowych) z 4,89 proc. w trzecim kwartale. Wynik z opłat i prowizji w ostatnim kwartale osiągnął wartość 1 miliarda 263 milionów złotych, co oznacza wzrost o 2 proc. rok do roku, ale spadek o 3 proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału.

W całym 2024 roku wynik prowizyjny wzrósł o 10,7 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Poprawa wynikała głównie ze zwiększonych przychodów z kart płatniczych, działalności na rynku kapitałowym oraz usług kredytowych i leasingowych, co było efektem zwiększonej aktywności transakcyjnej klientów.

Koszty działania banku w czwartym kwartale wyniosły 2 miliardy 274 miliony złotych, co stanowi wzrost o 8 proc. rok do roku i 10 proc. kwartał do kwartału. PKO BP podkreśla, że wskaźnik efektywności kosztowej C/I osiągnął najlepszy poziom w historii banku i w 2024 roku wyniósł zaledwie 29,5 proc.

Więcej kredytów, lepsze perspektywy

W 2024 roku kredyty detaliczne w grupie PKO BP wzrosły o 12 proc. rok do roku, osiągając wartość 188,1 miliarda złotych. W samym czwartym kwartale nowa sprzedaż kredytów mieszkaniowych wyniosła 6,1 miliarda złotych (wzrost o 6,6 proc. kwartał do kwartału), a kredytów konsumpcyjnych 7,3 miliarda złotych (wzrost o 9,4 proc. kwartał do kwartału).

Finansowanie klientów korporacyjnych na koniec 2024 roku osiągnęło wartość 106,2 miliarda złotych, co oznacza wzrost o 5,5 proc. rok do roku i 5,2 proc. kwartał do kwartału. Oszczędności tych klientów wyniosły 85,3 miliarda złotych, czyli wzrosły o 4 proc. rok do roku i aż o 13 proc. kwartał do kwartału.

Bank odnotował również istotne przyspieszenie w zawieraniu ugód dotyczących kredytów hipotecznych w walutach obcych. Łączna liczba zawartych ugód wyniosła 48 tysięcy. W czwartym kwartale 2024 roku liczba ugód zawartych w sądach wzrosła do 2453 z 1853 w trzecim kwartale, podczas gdy liczba nowych wniosków o mediację spadła do 1644 z 2251.

PKO BP prognozuje, że w 2025 roku nastąpi przyspieszenie wzrostu wolumenów kredytowych oraz zwiększenie aktywności klientów w warunkach szybszego wzrostu gospodarki. Bank oczekuje, że kredyty ogółem w sektorze bankowym wzrosną o 6 proc., w porównaniu do 5,3 proc. wzrostu w 2024 roku. Jednocześnie przewiduje, że nowa sprzedaż kredytów hipotecznych w złotych spadnie o 4,8 proc., a sprzedaż kredytów konsumpcyjnych wzrośnie o 8 proc. rok do roku.

Na koniec 2024 roku współczynnik kapitału Tier 1 grupy PKO BP wynosił 17,39 proc., a łączny współczynnik kapitałowy 18,58 proc., co świadczy o silnej pozycji kapitałowej banku. PKO BP podkreśla, że na wynik odsetkowy w 2025 roku pozytywnie wpływać będzie wysoki stopień zabezpieczenia przed spadkiem stóp procentowych, a na wskaźnik kosztów ryzyka - przyspieszenie gospodarki, utrzymanie niskiego bezrobocia oraz kontynuacja szybszego wzrostu w obszarze kredytów.

Rekordowe zyski przekładają się na możliwość wypłaty znaczących dywidend dla akcjonariuszy. Komisja Nadzoru Finansowego potwierdziła, że PKO BP spełnia wszystkie wymogi dotyczące polityki dywidendowej w 2025 roku i jest zdolny do wypłaty dywidendy w wysokości 75 procent rocznego zysku.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

pko bp banki pieniądze

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.