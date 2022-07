Jak wakacje kredytowe wpłyną na scoring w BIK? Prezes biura odpowiada

Wielu kredytobiorców w Polsce chciałoby skorzystać z wakacji kredytowych, ale mają przy tym jedną obawę: czy jakoś wpłynie to na ich późniejszą zdolność i ocenę kredytową.

Czy wakacje kredytowe wpływają na scoring kredytowy? Odpowiedź prezesa BIK

Prezes BIK dr Mariusz Cholewa podczas webinaru podsumowującego I półrocze na rynku kredytów stwierdził jednak, że wakacje kredytowe nie powinny wpływać na scoring kredytowy. - Jeśli ktoś zawnioskuje o wakacje, to nie będą raportowane dalsze opóźnienia spłat - zadeklarował.

Podkreślił jednak, że wszystko tu zależy od sytuacji, a na koniec - w przyszłości - to banki dokonują oceny, czy dana osoba otrzyma kredyt.

Na koniec jednak ekspertka podkreślała - podobnie jak prezes BIK - że ostateczna decyzja o udzieleniu kredytu należy do banku, który bierze pod uwagę liczne czynniki, nie tylko scoring w BIK.

Według wyliczeń BIK, gdyby 100 proc. osób, którym przysługują wakacje kredytowe, skorzystało z rozwiązania, to w ich kieszeniach zostałoby ok. 3,3 mld zł. Według Cholewy, wakacje kredytowe mogą sprawić, że osoby mające problem z płynnością i finansujące się pożyczkami czy kredytami gotówkowymi, być może mniej aktywnie będą teraz korzystać z takich form finansowania. Jak bowiem opisywaliśmy, w I półroczu 2022 r. widać niepokojący trend, w którym Polacy jako "styl życia" przyjmują finansowanie się kolejnymi pożyczkami, co może być zgubne dla ich przyszłości finansowej.