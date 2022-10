Kilka sposobów na obniżenie miesięcznej raty kredytu. W ten sposób można zaoszczędzić

Przy rosnących kosztach kredytowania Polacy poszukują pomysłu na to, jak zaoszczędzić na spłacie zobowiązania. Sprawdź nasze sposoby na to, jak obniżyć ratę kredytu hipotecznego. Możesz renegocjować umowę, dokonać refinansowania lub konsolidacji, wydłużyć okres kredytowania czy wziąć wakacje kredytowe przy jednoczesnej nadpłacie zobowiązania, a i tak nie wyczerpuje to jeszcze wszystkich możliwości.