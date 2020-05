Kłopoty BOŚ Banku. Instytucji przyglądają się GIIF oraz KNF

- Biorąc pod uwagę to, że postępowania toczące się przed KNF i GIIF są w toku, w niniejszej sprawie Bank nie może udzielić żadnych dodatkowych informacji do czasu ich zakończenia. Nie mamy wiedzy o jakimkolwiek toczącym się postępowaniu prokuratorskim wobec banku. Bank realizuje wszystkie obowiązki w zakresie AML zgodnie z obowiązującymi przepisami - przekazało "DGP" biuro prasowe.

Według informatora gazety, do wszczęcia postępowań zachęcił KNF i GIIF wniosek służb Stanów Zjednoczonych. Miały się one zgłosić do polskich instytucji na przełomie września i października - po interwencji w USA.