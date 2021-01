Rzecznik KNF: obligatariusze GetBack i tak nie odzyskaliby pieniędzy

"Właśnie po raz drugi okradziono obligatariuszy GetBack. Wszelkie ich roszczenia trafią do Idea Bank SA w Upadłości. Banku bez żadnego majątku" - napisał na Twitterze Arkadiusz Szczęśniak, prezes stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu

Wyłączenie zobowiązań tłumaczył rzecznik Komisji Nadzoru Finansowego. Jak twierdzi, było to konieczne, aby restrukturyzację Idea Banku przeprowadzić "w sposób możliwie najbezpieczniejszy dla deponentów banku i sektora finansowego w Polsce, czyli poprzez przejęcie przez inny bank".

Bankier wskazał, że w ciągu ostatnich tygodni jego spółki zainwestowały dodatkowo w Idea Bank 156 milionów złotych i zobowiązały się do dalszego dokapitalizowania w kwocie ok. 200 milionów. Jak zapowiedział, sprawa trafi do sądu.