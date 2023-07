"Kończymy cykl". Prof. Glapiński wysłał jasny sygnał

Koniec cyklu podwyżek stóp procentowych

Chodzi o decyzję co do dalszego wzrostu stóp procentowych. Szef banku centralnego potwierdził, że RPP kończy z cyklem podwyżek.

– To jest nieformalne narzędzie, ale istotne dla poinformowania rynku, że nie przewidujemy dalszych podwyżek – dodał. Po chwili jednak zaznaczył, że jeżeli sytuacja na rynku znacząco się zmieni przez nieprzewidywalną dziś sytuację (taką jak np. wojna w Ukrainie czy pandemia koronawirusa), która może wpływać na wysokość inflacji w Polsce, to RPP wróci do cyklu podwyżek.