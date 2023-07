Kredytobiorcy czekają na ruch RPP. Za kilka dni Rada podejmie decyzję

Od ostatniej podwyżki stóp procentowych minęło już dziewięć miesięcy. RPP po raz ostatni zdecydowała się na ten krok jeszcze we wrześniu 2022 r. Od tamtego czasu Rada konsekwentnie podejmuje co miesiąc decyzję o utrzymaniu stóp na tym samym poziomie.

Optymizm w kredytobiorców mogą wlewać dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące inflacji. W czerwcu wskaźnik inflacji wyniósł 11,5 proc. w ujęciu rocznym – przekazał GUS w piątek na podstawie wstępnych danych. Oznacza to spadek o 1,5 pp. wskaźnika w ujęciu miesięcznym , gdyż jeszcze w maju inflacja wynosiła 13 proc.

Jaką decyzję ws. stóp procentowych podejmie RPP?

– Za wysoki poziom inflacji odpowiada Rada Polityki Pieniężnej i NBP. Ze słów prof. Glapińskiego wynika jednak, że do żadnej odpowiedzialności się nie poczuwa. Przewiduję, że we wrześniu, tuż przed wyborami, nastąpi decyzja o obniżce , choćby symbolicznej, stóp procentowych. NBP będzie chciał pokazać, że gospodarka ma się świetnie – stwierdziła w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek z Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Wkrótce inflacja na jednocyfrowym poziomie?

Eksperci banku zauważają, że dane GUS-u o inflacji "znowu były niższe od oczekiwań" i zapowiadają jednocyfrową inflację już we wrześniu . Zasugerował to w ostatnich dniach też premier Mateusz Morawiecki .

Ekonomiści banku ING sugerują z kolei, że jednocyfrowa inflacja może pojawić się już w sierpniu i osiągnie wtedy poziom 9,8 proc. "Oceniamy, że Rada Polityki Pieniężnej we wrześniu obniży stopy. Tak to widzimy, chociaż nie jesteśmy zwolennikami tej decyzji" – podkreślają.

"Oczywiście dla decyzji o stopach procentowych kluczowy powinien być nie tyle spadek bieżącej inflacji, co przede wszystkim perspektywa jej powrotu do celu 2,5 proc. A o tej perspektywie znacznie więcej powiedzą nam wyniki nowej projekcji NBP, z którymi Rada zapozna się na lipcowym posiedzeniu. Poprzednia projekcja z marca przewidywała, że inflacja może zbliżyć się do celu dopiero pod koniec 2025 r., przy założeniu, że stopy procentowe pozostaną w tym okresie bez zmian" – zauważają ekonomiści Santandera.