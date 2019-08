Masz niskie zarobki? Sprawdź, jakie masz szanse na kredyt

Niezależnie od tego, czy starasz się o kredyt gotówkowy czy hipoteczny, pracownik banku za każdym razem na etapie składania wniosku o kredyt, poprosi Cię o skan wpływów na Twoje konto za ostatni okres (czasami wystarczą 3 miesiące, czasami co najmniej pół roku). Do tego dochodzi jeszcze zaświadczenie o zatrudnieniu . Na tym etapie najczęściej szanse na kredyt tracą te osoby, które nie mogą pochwalić się wysokimi lub średnimi zarobkami . Lecz czy w każdym wypadku?

Skromna pensja a kredyt – o co w tym chodzi?

O co tyle zachodu, jeśli chodzi o kwestia zarobków w przypadku ubiegania się o kredyty? Sprawa jest prosta. Zarobki z tytułu zatrudnienia to w większości sytuacji podstawowe zabezpieczenie dla banków. O ile w kontekście kredytu hipotecznego, głównym zabezpieczeniem jest po prostu ustanowienie hipoteki, tak dla kredytów gotówkowych próżno szukać innych, równie skutecznych metod zabezpieczeń.

I choć owszem, wybrane banki mają w swojej ofercie kredyty gotówkowe, których zabezpieczeniem mogą być żyranci, współkredytobiorcy, czy mienie ruchome, to najczęściej udzielane są jednak takie kredyty, które bazują właśnie na zarobkach i zatrudnieniu kredytobiorcy, jako zabezpieczeniu późniejszej spłaty.

No i właśnie głównie o zarobkach mowa, gdy pracownik banku informuje potencjalnego klienta o rozpoczęciu analizy zdolności kredytowej. W dużym uproszczeniu chodzi o prognozę tego, czy w przyszłości dana osoba będzie miała kłopoty ze spłatą kredytu, wynikającą ze stosunku zarobków do ponoszonych kosztów (kosztów stałych, spłacanego lub zaległego zadłużenia).

Pieniądze z wypłaty to nie wszystko

Pamiętaj, ze do Twoich wpływów na konto nie wlicza się tylko otrzymywana co miesiąc pensja. Jeśli posiadasz inne źródła dochodu, takie jak dodatkowa praca, premie, emerytura, renta, czy inne sposoby świadczeń, to zawsze informuj o tym pracownika banku, który zajmuje się Twoim wnioskiem o kredyt. Dzięki temu szanse na uzyskanie zobowiązania (zarówno kredytu hipotecznego, jak i kredytu gotówkowego, czy konsolidacyjnego), automatycznie rosną.