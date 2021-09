Na kredyt hipoteczny trzeba się naczekać. W ten sposób można przyspieszyć procedurę

Zobacz także: "Mgła covidowa" powodem niespłacenia pożyczki. Co jeszcze wymyślają dłużnicy?

Zgodnie z Ustawą o kredycie hipotecznym i nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, bank ma 21 dni na wydanie decyzji kredytowej . W praktyce jednak ten termin (szczególnie teraz) jest dużo dłuższy i trwa od 3 do nawet 6 miesięcy.

20 lipca 2020 roku Komisja Nadzoru Finansowego uściśliła, że termin ten należy liczyć od dnia, w którym kredytobiorca złoży wszystkie dokumenty potrzebne do oceny zdolności kredytowej.

Aby zachować ustawowy termin, często najpierw składa się zapytanie o ocenę kredytową czy wniosek o wstępną analizę, a to nie jest objęte aktem prawnym. Dopiero później bank przyjmuje właściwy wniosek kredytowy, ale warto pamiętać, że 21 dni rozpoczyna się od nowa, jeżeli poprosi on nas o dodatkowe dokumenty (np. dochodowe albo dotyczące nieruchomości). Przez to czas procesowania wniosku może być znacznie dłuższy niż ten wskazany w ustawie.