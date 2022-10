Nadchodzi sądny dzień dla kredytobiorców. O tyle mogą wzrosnąć raty kredytów

"Co prawda Prezes NBP Adam Glapiński zapowiedział rozważenie niepodnoszenia stóp albo nieznaczną podwyżkę o 25 punktów bazowych, ale podkreślał też uzależnienie kolejnych decyzji od napływających danych. I według nas ostatnie dane domagają się silniejszego zacieśnienia niż 25 pb . W szczególności inflacja wcale nie obniżyła się we wrześniu , jak zakładała część RPP, ale poszybowała wysoko ponad wszystkie prognozy analityków" - przekonują z kolei ekonomiści Santander Banku.

Rekordowa inflacja, stopy procentowe w górę. O ile wzrosną raty kredyt kredytów?

"Podwyżka stóp procentowych o 25 pkt bazowych, zależnie od spłacanej kwoty, oznacza wzrost miesięcznych rat kredytów od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych" - zauważa "Fakt". Jak czytamy, nawet jeśli RPP nie zmieni poziomu stóp procentowych, to raty kredytów hipotecznych i tak wzrosną, a to z powodu wyższego poziomu stawki WIBOR 3M. We wrześniu stawka wynosiła 7,16 proc., a obecnie to już 7,21 proc.