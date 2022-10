Nadciąga mocniejszy cios w kredytobiorców. Eksperci nie mają wątpliwości

Inflacja CPI we wrześniu 2022 r. według szacunku Głównego Urzędu Statystycznego wyniosła 17,2 proc . Taki wzrost cen towarów i usług zaskoczył ekspertów i ekonomistów. To najwyższy odczyt od lutego 1997 r.

- Co prawda Prezes NBP Adam Glapiński zapowiedział rozważenie niepodnoszenia stóp albo nieznaczną podwyżkę o 25 punktów bazowych, ale podkreślał też uzależnienie kolejnych decyzji od napływających danych. I według nas ostatnie dane domagają się silniejszego zacieśnienia niż 25 pb. W szczególności inflacja wcale nie obniżyła się we wrześniu , jak zakładała część RPP, ale poszybowała wysoko ponad wszystkie prognozy analityków - przekonują ekonomiści Santander Banku.

- Uważamy, że na październikowym posiedzeniu RPP utrzyma poziom stóp procentowych na niezmienionym poziomie (6,75 proc. stopa referencyjna), a z dalszymi podwyżkami poczeka przynajmniej do listopada, kiedy to zostaną opublikowane nowe prognozy NBP. Te z dużą pewnością pokażą wyższą ścieżkę inflacji w najbliższych kwartałach, co będzie stanowiło dobry argument do podwyżek stóp - dodaje ekonomista Banku Pekao Kamil Łuczkowski.