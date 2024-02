Nagły zwrot Tuska ws. mieszkań. Zobaczył horrendalne ceny?

Tusk zmienia zdanie ws. mieszkań

- Dlatego tak wielką wagę przywiązuję do tego programu Kredyt 0 proc. Bo widać dzisiaj wyraźnie, że bez prawdziwej możliwości wzięcia kredytu, bez narażania ludzi i rodzin na samowolne decyzje instytucji czy władzy, że nagle wszystko drożeje - czy to jest czynsz, czy to jest oprocentowanie kredytu - Kredyt 0 proc. to naprawdę realna szansa na mieszkanie dla młodszych - mówił Tusk w marcu 2023 r. na spotkaniu z wyborcami w Mińsku Mazowieckim.