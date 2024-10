"Nigdy w życiu nie spotkałem się z Tuskiem". Po 14 latach zamienił mBank na Pekao S.A.

Kredyty frankowe były furtką do brania ich po kosztach znacznie niższych, jak kredyty w złotówkach. W zamian za to klienci ponosili ryzyko zmian kursu franka, o czym wszyscy dokładnie o tym wiedzieli, bo byli informowani pisemnie przez banki, ale i media pisały o tym wiele razy. Ludzie na to nie patrzyli, bo myśleli, że wykiwali system i będą ponosili mniejsze koszty oprocentowania. Jak widać do czasu.... Ja też wziąłem świadomie w 2004 roku kredyt frankowy, który już po roku przewalutowałem, choć frank nadal taniał. Już nie chciałem śledzić zmian kursowych. Ale nie rżnąłem nigdy głupa, że nie wiedziałem, że nie widziałem, że kurs może się zmienić. Ale nawet na przewalutowaniu na złotówki mimo zapłacenia ponownie spreadu zyskałem ponad 1000 zł, bo kurs był korzystniejszy, jak w chwili brania kredytu. Uważam, że to niesprawiedliwe, że frankowicze znowu wychodzą na swoje, a złotówkowicze ponieśli tak dużo większe koszty oprocentowania