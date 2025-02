Nowy sposób, by kraść pieniądze. Eksperci pokazali film z polskim bankiem

W sierpniu 2024 roku specjaliści z ESET-u udokumentowali pierwsze przypadki wykorzystania techniki "przekazywania NFC" w Czechach. Metoda ta pozwala na wypłacanie pieniędzy z kart ofiar, nawet gdy znajdują się one w zupełnie innym miejscu niż przestępca . Obecnie wykryto w Polsce aplikację, która wcześniej służyła do podszywania się pod czeskie banki, a teraz celuje w klientów PKO BP .

Przestępcy rozpoczynają atak od wysłania SMS-ów z informacją o rzekomym zwrocie podatku. Wiadomości zawierają linki do stron, które nakłaniają do instalacji specjalnej aplikacji w wersji PWA. Program wyłudza dane logowania do bankowości elektronicznej.

Ataku można uniknąć. Oto, co robić

Po uzyskaniu dostępu do konta, oszuści kontaktują się telefonicznie z ofiarą, podszywając się pod pracowników banku. Straszą utratą środków i przekonują do zainstalowania właściwej aplikacji spoza oficjalnego sklepu Android. Następnie nakłaniają ofiarę do zmiany PIN-u karty płatniczej, co wymaga włączenia NFC i przyłożenia karty do telefonu.