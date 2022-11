PKB Polski w dół. Agencja Moody's zmienia prognozy. Fatalne wieści dla sektora bankowego

Agencja Moody's zmieniła perspektywę dla polskiego sektora bankowego ze stabilnej do negatywnej. Agencja spodziewa się pogorszenia jakości kredytów ze względu na gwałtowny wzrost stóp procentowych i rosnące koszty życia kredytobiorców. To nie koniec złych wieści. Moody's przewiduje, że PKB Polski w 2023 r. spadnie o 0,2 proc. rok do roku, a deficyt sektora finansów publicznych wzrośnie do 3,8 proc. Czynnikiem negatywnym jest opóźnienie w wypłacie funduszy UE.