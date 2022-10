Złoty słabnie po doniesieniach o kolejnym kroku Unii wobec Polski. "Każdy powiat straci 2 miliardy"

Futy75 przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Robicie wszystko aby wzrosły słupki waszej ukochanej partii ale to co prezentuje ta kobieta która wysyła Tuska mówiąc że ma wrócić premierem to się w głowie nie mieści . Trzeba to jak najszybciej opuścić jak zrobiła Anglia . Rację w tej instytucji ma tylko poddany i lewal