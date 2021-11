PKO BP w sporze z frankowiczami. Kto się sądzi, ma oddać pieniądze

Bank kontra frankowicze

UOKiK przygląda się sprawie

Gazeta poprosiła PKO BP o komentarz do sprawy, ale do czasu publikacji materiału nie otrzymała odpowiedzi. My również wysłaliśmy do biura prasowego banku prośbę o ustosunkowanie się do zawartych w tekście tez. Odpowiedź opublikujemy, gdy tylko ją otrzymamy.