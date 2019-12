Polacy idą na rekord. Banki sprzedają kredyt hipoteczny za kredytem

Dziś każdy chce mieć własne cztery kąty. Taki wniosek można wysnuć po niesłabnącym popycie zarówno na nieruchomości, jak i sytuacji w bankach, gdzie każdego dnia średnio ponad tysiąc osób dostaje upragniony kredyt hipoteczny.

Kredyty hipoteczne Polaków, czyli jak szaleć to szaleć

Ceny nieruchomości w dużych miastach raczej zdają się rosnąć niż maleć. I choć pierwsze dwa kwartały wydawały się nieco bardziej optymistyczne dla osób poszukujących tańszego „m”, to druga połowa roku zweryfikowała sytuację. Trzeci kwartał 2019 r. to średni wzrost cen za nieruchomości w większości dużych miast w Polsce. I to nie mały, bo w zależności od metrażu, trzeba było liczyć się z wydaniem od 3 do nawet 8 proc. niż na początku roku. Jaki był zatem tego skutek?

Średnie kwoty kredytów hipotecznych wystrzeliły. Na podstawie porównywarki kredytów Totalmoney.pl, gdzie można znaleźć każdy rodzaj kredytu konsumenckiego, najczęściej wybieranym kredytem hipotecznym w 2019 roku było zobowiązania na kwotę od 250 do 300 tys. zł. Zbiega się to z analizą Biura Informacji Kredytowej, według którego średnia kwota wnioskowanego kredytu na mieszkanie w listopadzie tego roku to dokładnie 281,7 tys. zł.

Jak się okazuję, w samym listopadzie udzielono hipotek 33,6 tys. Polaków. To aż o 7,5 proc. więcej niż w zeszłym roku, który i tak był „tłustym” okresem dla banków, specjalizujących się właśnie w kredytach mieszkaniowych. Mało? Dorzućmy do tego jeszcze 12,8 proc. wzrostu rok do roku, jeśli chodzi o wartość samego zaciąganego kredytu. Robi wrażenie.

„A za czym ta kolejka?” Za kredytem. W PKO BP

A gdzie najczęściej Polacy zaciągali kredyt hipoteczny w 2019 roku? Lider jest tylko jeden. To właśnie PKO BP zajmuje czołowe miejsca w rankingach kredytów hipotecznych i nie ma co się dziwić. Dla większości kredytobiorców PKO BP oferuje naprawdę konkurencyjne warunki i jest otwarty dla naprawdę sporej klienteli.

I jak wynika z analizy Totalmoney, to właśnie kredyt hipoteczny w PKO BP na kwotę mniej więcej 250 tysięcy złotych jest Graalem wszystkich polskich kredytobiorców. Zadłużając się na blisko ćwierć miliona zł z okresem spłaty wynoszącym 25 lat, rata za hipotekę w PKO BP będzie wynosiła średnio 1 160,97 zł. To sporo mniej, bo za ten sam kredyt w Pekao SA trzeba będzie zapłacić średnio sto złotych miesięcznie więcej.

W grze o hipoteki Polaków bierze udział jeszcze wybierany przez sporą część osób, kredyt hipoteczny w BNP Paribas. Stosunkowo popularna hipoteka jest również w mBanku, Millenium Bank, a także ING Banku Śląskim.

Ile to jeszcze potrwa?

Zdaniem większości ekspertów rekord może zostać powtórzony już w 2020 roku. Rada Polityki Pieniężnej ostatnio zapewniła, że stopy procentowe w naszym kraju nadal nie ulegną zmianie. Od 2015 roku stopa referencyjna NBP cały czas wynosi 1,5 proc i tak ma być przez cały przyszły rok. A to właśnie stopa referencyjna ma największe znaczenie wśród wszystkich stóp procentowych, jeśli chodzi o ewentualne wzrosty kosztów kredytów hipotecznych.

Co może zaszkodzić? Ewentualne spowolnienie gospodarcze, które może załamać rynek mieszkaniowy. Jak wynika jednak z danych, polska gospodarka jest drugim najszybciej rozwijającym się krajem w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o wzrost PKB, który wynosi 2,1 proc. W związku z tym raczej i ta kwestia nie będzie „hamulcowym” w pędzie po mieszkania i hipoteki.

Prawdziwe zmiany mogą przyjść dopiero w 2021 r. Do tego czasu, kredyt hipoteczny może wziąć jeszcze co najmniej 300 tys. Polaków.

