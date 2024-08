Polacy wsadzeni na kredytową karuzelę. Rządowe programy napędzają popyt

Jak wynika z analiz rynkowych Biura Informacji Kredytowej (BIK), na koniec lipca łączne zadłużenie polskich rodzin wyniosło 751 mld zł. Największy udział w tej kwocie mają kredyty mieszkaniowe: 521 mld zł. Drugie miejsce należy do kredytów gotówkowych: 169,7 mld zł. Udział obu produktów, hipotek i tzw. gotówek, w portfelu kredytowym banków wynosi 92 proc. Bieżący rok pod kątem sprzedaży w obu przypadkach może okazać się rekordowy.

Od stycznia do lipca 2024 roku banki udzieliły klientom detalicznym:

Wyścig z kredytem "na start"

- Jeśli chodzi o wolumeny kredytowe, to hipoteki wyglądają zaskakująco dobrze. Jak wynika z danych BIK, jesteśmy na poziomach z rekordowego 2021 r. Jest to nieintuicyjne, bo kto bierze kredyt w momencie wysokiego oprocentowania? - zastanawia się w rozmowie z money.pl Michał Konarski, analityk Biura Maklerskiego mBanku.

Właśnie taki był efekt wprowadzonego w lipcu ubiegłego roku przez Zjednoczoną Prawicę "Bezpiecznego kredytu 2 proc." (choć został on wygaszony na początku 2024 roku, to obsługa i wydawanie decyzji rozciągnęły się na kolejne miesiące).

Prezes pośrednika kredytowego Proferto Krzysztof Bontal zwraca z kolei uwagę na bardzo dobry wynik kredytowy z lipca. Jego zdaniem to tak naprawdę konsekwencja tego, co na rynku mieszkaniowym klienci robili od kwietnia do czerwca.