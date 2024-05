Ponad 23 tys. zł za dużego fiata. Rekompensaty za auta to nie mit

Rekompensaty za fiaty

Dostał ponad 23 tys. za dużego fiata

Rekompensata czy bonifikata?

Osoba, która dokonała takiej wpłaty, może udać się do placówki PKO Banku Polskiego, mając przy sobie dowód tożsamości oraz książeczkę przedpłaty. Wówczas ma szansę na odzyskanie zgromadzonych na książeczce środków. Tak jak napisaliśmy, bank jest zobowiązany do wypłacenia posiadaczowi wniesionego wkładu, a także należnych odsetek oraz rekompensaty.

Możliwość jej otrzymania jest jednak uzależniona od systematyczności wpłat na rachunek przedpłaty. Oznacza to, że nie mogło być przerw we wpłatach. W przypadku śmierci właściciela książeczki, o rekompensatę mogą ubiegać się jego spadkobiercy. Warto również podkreślić, że nie istnieje określony termin, do kiedy można starać się o takie rekompensaty - są one bezterminowe.