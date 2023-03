Ponad 3 mld zł zysku PKO BP, ale to nie był najlepszy rok dla banku

Jak poinformował bank, w 2022 r. nastąpił wzrost skali działania grupy kapitałowej banku: suma aktywów osiągnęła ok. 431 mld zł, czyli o 13 mld zł więcej rok do roku. Depozyty klientów wzrosły do około 340 mld zł (+17 mld zł r/r), głównie w efekcie wzrostu depozytów bankowości detalicznej i prywatnej.