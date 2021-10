Prezes największego polskiego banku rezygnuje. Kim jest Jan Emeryk Rościszewski?

Spekulacje, że Jan Emeryk Rościszewski może odejść ze stanowiska , pojawiały się już wcześniej. Według "Dziennika Gazety Prawnej" Rościszewski może być kandydatem na ambasadora we Francji. – Od kilku tygodni słychać takie głosy. Kandydatura jest też znana w Pałacu Prezydenckim i była tam konsultowana – twierdził informator "DGP" niecały miesiąc temu.

Kim jest Jan Emeryk Rościszewski

56-letni Jan Emeryk Rościszewski przejął stery w PKO BP - początkowo jako pełniący obowiązki - w czerwcu tego, kiedy to ze stanowiska ustąpił Zbigniew Jagiełło. Ten ostatni był prezesem przez 12 lat. We wrześniu KNF oficjalnie zgodziła się, by Rościszewski został szefem największego w Polsce banku.