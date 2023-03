Problem frankowiczów z Getin Noble Banku. Mogą widnieć w BIK-u jako dłużnicy

"Czytelnicy – kredytobiorcy frankowi – skarżą się w wiadomościach do redakcji, że Getin Noble Bank nie respektuje postanowień sądowych. Klienci uwikłani w spór prawny o kredyty CHF posiadają bowiem zabezpieczenia sądowe, zgodnie z którymi nie muszą płacić rat do momentu zakończenia postępowania. Mimo to bank wpisuje ich do BIK jako dłużników zalegających z ratami, a w skrajnych wypadkach wypowiada umowy kredytowe", podaje Bankier.pl.