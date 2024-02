Rolnicy zrobieni na szaro. "Oni jeszcze o tym nie wiedzą". Błąd uda się naprawić?

Od 7 stycznia indywidualne gospodarstwa rolne należy traktować jak konsumentów , w związku z czym mają oni ograniczony dostęp zarówno do kredytów firmowych w bankach - o czym niedawno informowaliśmy. Podobnie jest z pożyczkami w firmach leasingowych. Za pośrednictwem leasingu rolnicy finansują zakup maszyn, sprzętu oraz narzędzi.

Poseł PSL dodaje, że żaden bank nie udzieli kredytu, jeśli nie będzie mógł zabezpieczyć go na majątku rolnika. Kredyty dla tych gospodarstw zwykle idą w miliony złotych i nie mieszczą się w reżimie ustawy o kredycie konsumenckim, która dotyczy produktów prostych, wystandaryzowanych i maksymalnie do kwoty 255 550 zł.

1,5 mld zł zamiast 6,2 mld zł

Ciągniki, siewniki zbożowe, rozsiewacze, nawozy, brony, pielniki czy agregatory - to najczęściej leasingują rolnicy. Z tej formy finansowania zakupów korzystają również przy okazji absorpcji funduszy unijnych. Po zmianie przepisów jest to utrudnione.

Przypomnijmy: w toku prac legislacyjnych w 2023 r. tzw. wrzutką legislacyjną objęto ochroną konsumencką rolników prowadzących działalność gospodarczą. Poprawki do ustawy zgłosił poseł Kukiz15 Jarosław Sachajko, a poparł je ówczesny wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł z Solidarnej Polski (obecnie Suwerennej Polski).

- Te poprawki tyczą się traktowania rolników, którzy w Polsce nie są podmiotami profesjonalnymi. Nasze rolnictwo, w odróżnieniu od rolnictwa w wielu państwach Europy Zachodniej czy w Stanach Zjednoczonych, jest rolnictwem rozdrobnionym. 98 proc. czy ponad 98 proc. naszych rolników to są rolnicy mali i średni. Nie mogą być traktowani jak podmioty profesjonalne. Powinni być traktowani we wszystkich ustawach tak samo jak konsumenci - przekonywał Sachajko podczas prac Komisja Finansów Publicznych i Komisja Gospodarki i Rozwoju 13 kwietnia.

Los rolników w rękach polityków

Obecnie nowa koalicja próbuje naprawić błąd poprzedników. W pierwszej kolejności posłowie PSL skierowali do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o pożyczce lombardowej, uchwalonej w kwietniu minionego roku . Ludowcy chcą uchylenia przepisów obowiązujących od 7 stycznia , które nakazują bankom traktować rolników prowadzących działalność rolną jak zwykłych konsumentów.

Problem za wstawiennictwem ministra rolnictwa chce rozwiązać także resort finansów. Jak udało się nam dowiedzieć, złożył wniosek o wpisanie swojego projektu do wykazu prac Rady Ministrów. Oczekuje na decyzję w tej sprawie.

"W związku ze zgłaszanymi postulatami nowelizacji ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o konsumenckiej pożyczce lombardowej w zakresie finansowania działalności rolniczej Minister Finansów złożył do Przewodniczącego Zespołu do Spraw Programowania Prac Rządu wniosek o wprowadzenie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy o kredycie konsumenckim do Wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów" - informuje ministerstwo w odpowiedzi na pytanie mony.pl o postęp prac.