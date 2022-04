RRSO - co to takiego i jaki ma wpływ na koszt kredytu?

RRSO – co to jest?

RRSO, czyli Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania definiowana jest przez Ustawę z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim. Zgodnie z nią jest to "całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym".

Oznacza to, że wskaźnik RRSO określa wszystkie koszty, jakie poniesie kredytobiorca w związku z zaciągniętym zobowiązaniem finansowych. Na wysokość RRSO składa się natomiast:

Ponadto stosownie do treści Ustawy RRSO określa koszt kredytu w stosunku rocznym, dlatego też na jego wysokość wpływa okres spłaty zobowiązania. Jeżeli czas kredytowania będzie krótszy, wówczas trzeba liczyć się z wyższą wartością Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania.

Jak obliczyć RRSO?

Kiedy warto liczyć RRSO?

Wskaźnik RRSO to jeden z najważniejszych czynników, który trzeba sprawdzić jeszcze na etapie poszukiwań kredytu. Przede wszystkim ma on zastosowanie podczas zaciągania kredytów długoterminowych oraz hipotecznych . Znając jego wartość, będzie można porównywać ze sobą oferty różnych banków, celem wybrania jak najkorzystniejszej.

RRSO a wysokość oprocentowania – co warto wiedzieć?

Oprocentowanie nominalne to wartość procentowa podawana w skali roku, której celem jest określenie stopy procentowej ustalanej przez Bank Centralny. Zgodnie z nią ustalana jest następnie wysokość odsetek od pożyczonego zobowiązania. Wobec tego oprocentowanie nie zawiera wszystkich kosztów kredytu, a jedynie wartość oprocentowania.

Czym jest RRSO przy kredycie?

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowana przy kredycie pozwala realnie ocenić koszty związane z zaciągnięciem zobowiązania. Poznając RRSO kredytu gotówkowego uzyskamy informacje na temat tego, jaki będzie całkowity koszt poniesiony przez kredytobiorcę. Szczególne znaczenie będzie mieć to w odniesieniu do kredytu hipotecznego, na którego wysokość w porównaniu do zwykłego kredytu, składa się o wiele więcej kosztów.