Rząd ze wsparciem od Brukseli. Zielone światło od KE dla działań w sprawie Getin Noble Banku

Wstępne mechanizmy wsparcia Komisja zatwierdziła już w październiku 2022 r. Plan przymusowej restrukturyzacji już po likwidacji banku zakładał przeniesienie jego głównych aktywów i pasywów do nowo utworzonego banku pomostowego – Velo Banku .

Kolejne wsparcie dla Velo Banku

W listopadzie Polska zgłosiła Komisji zamiar wydzielenia z banku pomostowego portfela aktywów o wartości nominalnej ok. 1,36 mld euro (6,5 mld zł). Wszystko po to, by ułatwić sprzedaż banku pomostowego.