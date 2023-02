Rzecznik TSUE wydał opinię ws. kredytów frankowych. UOKiK zabiera głos

Poważne skutki opinii TSUE

Banki przegrywają z frankowiczami

Tymczasem frankowicze idą do sądów i w przygniatającej większości wygrywają z bankami. Z danych rynkowych zebranych przez Votum Robin Lawyers wynika, że w 2022 roku zapadło 9596 wyroków w sprawach frankowych. Aż 9320 z nich, czyli 97,1 proc., było korzystnych dla kredytobiorców. Tylko 256 (2,7 proc.) było korzystnych dla banków, a w 20 sprawach (0,2 proc.) doszło do uchylenia wyroku przez sąd drugiej instancji instancji i przekazania go do ponownego rozpoznania sądowi pierwszej instancji.