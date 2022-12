Stopy procentowe bez zmian. Co to oznacza dla kredytobiorców?

Od października 2021 r. comiesięczne posiedzenia RPP budzą wiele emocji. Przypomnijmy, że przez 11 kolejnych miesięcy stopy procentowe rosły, a główna stopa referencyjna wzrosła w tym czasie z poziomu 0,1 proc. aż do 6,75 proc. Dla wielu kredytobiorców był to szok, bo raty kredytów drastycznie zaczęły drożeć. W październiku i listopadzie w końcu zdecydowano o utrzymaniu stóp na aktualnym poziomie, bez ich podnoszenia. Decyzję tę zgodnie z przewidywaniami ekspertów podjęto także w grudniu. Stopy procentowe pozostają na niezmienionym poziomie i wynoszą:

Rada Polityki Pieniężnej czeka na efekty swoich decyzji

Brak podwyżki stóp procentowych w IV kwartale tego roku można nazwać prezentem świątecznym dla kredytobiorców. Wiele z nich ma już duże problemy finansowe związane z nawet dwukrotnym wzrostem rat swoich zobowiązań i z niepokojem czeka na kolejne decyzje RPP. Prezes NBP Adam Glapiński podczas ostatniej konferencji sam podkreślał, że zatrzymanie cyklu podwyżek jest pauzą, a nie nowym trendem i ma pomóc ocenić, czy obecna strategia zacieśniania polityki pieniężnej przynosi spodziewane efekty. Dlatego nie jest to równoznaczne z tym, że w nowym roku nie będzie kolejnych decyzji o podwyżkach.

Jest szansa, że raty kredytów zaczną spadać

Wielu ekspertów ciągle widzi przestrzeń do podwyżek. A każda podwyżka przekłada się na wzrost oprocentowania kredytów i tym samym na wyższe raty kredytów. Dlatego już samo utrzymanie stóp na obecnym poziomie jest powodem do zadowolenia dla kredytobiorców, bo ich raty, choć dużo wyższe niż przed czy w trakcie pandemii, to na razie nie będą rosły. Klienci banków z kredytami z nadzieją patrzą w przyszłość i wypatrują pierwszych obniżek stóp. Niestety według opinii samego Adama Glapińskiego takie decyzje najprawdopodobniej będą mogły mieć miejsce dopiero w końcówce nadchodzącego 2023 r.